衆議院の予算委員会で27日、新年度予算案の審議が始まった。質問に立った中道改革連合の小川代表は、政府が主催し社会保障と税の一体改革について議論する「国民会議」について、衆院選前に呼びかけられた際は給付付き税額控除のみがテーマだったと指摘し、「消費税減税と給付付き税額控除を切り分けてお考えいただくことはできないか。明言いただければ直ちにこの場で国民会議への参加を前向きに表明することも可能だ」と求めた。