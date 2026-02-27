3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）が、27日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）のインタビューに答え、ドジャース大谷翔平投手（31）の起用法について語った。インタビューは番組MCの宮根誠司が、事前キャンプ初日の14日に行った。大会への心境を問われた井端監督は「プレッシャーっていうか、ワクワクに変わりましたね。それまでは凄くプレッシャーを感じてやっていました