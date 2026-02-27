東京都は２７日、救急医療用ヘリコプターに医師・看護師を乗せて現場に急行する「ドクターヘリ」事業を４月から休止すると発表した。委託先の学校法人「ヒラタ学園」の整備士不足で昨年８月以降、運航休止が相次いでいた。新年度から別の運航事業者への委託を目指したが、確保できなかった。新年度中に新たな運航事業者を確保し、事業の再開を目指す。事業休止中は陸路での迅速な搬送を図り、東京消防庁のヘリも活用する。神奈