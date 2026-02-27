「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２７日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。元横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜親方）が幕内力士・伯乃富士関に対し暴力をふるったとされる一連の報道について言及した。西村氏は「にしたんクリニック」の懸賞旗を出すほどの相撲ファン。それだけに「元横綱・照ノ富士さん、伊勢ケ浜親方がお弟子さんである幕内力士の伯乃富士に対して