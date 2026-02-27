2025年11月に火災で亡くなった歌舞伎役者の片岡亀蔵さんのお別れの会が開かれました。2025年11月24日、訪問した家で火災に巻き込まれ、64歳で亡くなった片岡亀蔵さん。2月27日、都内のホテルでお別れの会が開かれ、多くの歌舞伎仲間が献花に訪れました。祭壇には、亀蔵さんの名前から、「亀」の甲羅を模した形に花が飾られていました。自らを「歌舞伎職人」と称して、受けた仕事は120％の力を出し切っていたという亀蔵さん。八代目