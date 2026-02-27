福岡市は27日、はしか（麻疹）に感染した東京都の40代男性が、福岡市で不特定多数の人に接触した可能性があると発表した。市は高熱や発疹などの症状に注意を呼びかけている。訪問場所と時間は以下の通り。20日昼ごろ、福岡空港国内線ターミナル▽同日午後、市地下鉄空港線▽21日午前〜夕、市地下鉄空港線▽同日夕、福岡空港国内線ターミナル