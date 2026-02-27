＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 最終日（2日間競技）◇27日◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞今年で8年目を迎える「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」への出場権をかけた予選会が千葉県にある森永高滝CCで2日間に渡り行われた。佐田山鈴樺に続け！プロへつながるネクヒロ予選会 LIVE配信トップ通過を果たしたのは初日トップの園田結莉亜。この日は3つスコアを落としたものの、