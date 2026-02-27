＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢は10人中7人が60台をマーク。特に「68」をマークした勝みなみと岩井明愛は、それぞれトータル2アンダー・27位タイ、トータル1アンダー・33位タイと大きく順位を上げた。【写真】ホールインワン賞はレクサスの高級車山下美夢有は「71」にとどまり、トータル5アンダー・11位タイに後退。ともに