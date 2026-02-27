JALは3月1日午前10時より、2027年度入社の新卒採用を順次開始。新しい採用モデル「Runway採用」を導入すると発表した。【画像】「Runway採用」選択後のイメージ同制度は、学生が社会人になる前に、自らの意思で多様な経験を選択できる新しいキャリアの選択肢となるもので、27年度採用から導入する。「主体的なキャリア形成」と「グローバル意識(多様性)の醸成」を支援することを目指す。内定から入社までの間、最大1年間の「