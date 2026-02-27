明治天皇陵など参拝のため、きのうから京都を訪れていた悠仁さまは、伝統的な能の装束を製作する織元を訪問されました。京都市内にある西陣織の織元。きょう午前、秋篠宮家の長男・悠仁さまが、能や狂言などの装束を製作する工房を訪問されました。伝統的な技術を守り続けている織元に関心を寄せていて、今回の京都訪問を機に立ち寄られたということです。悠仁さま「創業当時から同じ形ですか」佐々木洋次 社長「そうですね」