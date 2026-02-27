サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝（26）が筋肉系の問題で26日の練習を切り上げたと複数の地元メディアが同日に報じた。27日にあらためて診察を受けるが、28日のドルトムント戦出場は不透明な状況という。昨年3月に右中足骨を骨折していた伊藤は同11月22日のフライブルク戦で戦列に復帰。徐々に出場時間を伸ばし、ここまで公式戦15試合に出場して1得点2アシストを記録するなど調子を上げていた。