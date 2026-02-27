リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火実験（製品評価技術基盤機構提供）旅客機内で相次ぐモバイルバッテリーの発火を受けて規制の強化を検討していた国土交通省は27日、持ち込みを1人2個までとし、機内で使用しないよう求める、ルールの改正案を公表した。4月中旬からの適用を目指す。国交省によると、機内に持ち込めるのは、160ワット時以下のモバイルバッテリーと、カメラなどの予備電池を合わせて2個までと