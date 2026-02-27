タレントのイモトアヤコ（40）が26日、Instagramのストーリーズを更新。自宅での朝食風景を公開した。【映像】イモトアヤコの“生活感ある”キッチン＆長男との2人旅行の様子これまでにもSNSで、壁一面に本が並ぶ自宅の一室や、4歳の長男と一緒に2人旅をしたことなど、日常の様子を発信しているイモト。2024年9月27日に更新したYouTubeチャンネルでは、自宅キッチンにある、こだわりの食器や調理家電を披露しており、「すご