山形県長井市の飲食店を兼ねた住宅で去年12月に発生した強盗事件で、26日、逮捕された61歳の女は現場の目と鼻の先に住んでいたことがわかりました。この事件で強盗致傷などの疑いで逮捕され、27日送検されたのは、山形県長井市の無職・高橋里美容疑者（61）です。警察の調べによりますと、高橋容疑者は去年12月25日の未明に長井市内の店舗を兼ねた住宅に侵入し、住人の70代の女性の顔を数回殴るなどしてけがをさせて金を要求し、奪