「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング24年U―19世界選手権60キロ級金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝興国高3年）が27日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。現役高校生ながらホテルの宴会場で会見が行われる異例の待遇。ド派手なスモーク演出がなされる中、藤木は特注スーツに身を包みONEOKROCKの「IWasKing」の曲とともに登壇。やや緊張の面持ちながら「小さいころから見