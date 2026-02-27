2016年に放送された「魔法つかいプリキュア!」は2026年2月7日に10周年を迎えたことを記念し、10周年記念ビジュアルや玩具の発売、コラボカフェの実施を行う。○10周年記念ビジュアル公開!誕生から10周年を迎えた「魔法つかいプリキュア!」を記念して、キャラクターデザインを手がけた宮本絵美子氏による描き下ろし記念ビジュアルが完成。記念ビジュアルは、魔法つかいのモチーフでもあるほうきにのったキュアミラクル＆モフルン、