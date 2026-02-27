歴史的な一戦となりそうだ。３月に開幕するＷＢＣの１次ラウンド・豪州戦（３月８日、東京ドーム）を天皇陛下が観戦されると２７日、主催者の２０２６ＷＢＣ広報事務局が発表した。プロ野球における「天覧試合」は１９５９年６月２５日に昭和天皇が観戦した巨人―阪神（後楽園）戦が唯一。退席予定時刻ギリギリの９回に長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放ちプロ野球、巨人人気を不動のものとした。チケットはすでに完売しており満