「どんな過去があっても人生は変えられる」行き場を失った若者たちを受け入れてきた寿司職人がいる。東京で人気店を営む社長・阿部浩さん。彼のもとに現れたのは、パンチパーマ姿で上京してきた17歳の少年だった。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、人気寿司店の熱血社長と従業員たちの姿を追ったシリーズ第2弾「人生を変える寿司2」を、3月1日・8日に放送する。ト