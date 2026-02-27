マイナビ出版は、2026年3月２日（月）〜３月７日（土）の６日間限定で、東京都渋谷区のカフェで将棋イベントを行う。 イベント名は、ゆる将棋カフェ「あそび駒」。日替わりで多様なイベントの展開が予定されている。本記事ではイベントをピックアップしてご紹介する。○棋士・女流棋士とボードゲーム大会将棋では隙を見せない棋士・女流棋士も、ボードゲームなら…？齊藤優希四段、脇田菜々子女流初段と一緒にボードゲームで遊