SNSで知り合った人物からうその投資話を持ち掛けられ、一宮市の男性が現金約1億4800万円をだまし取られました。 警察によりますと、愛知県一宮市の会社員の50代男性は去年8月、インターネットで投資に関する広告にアクセスし、誘導されたLINEで日本人男性を名乗る人物らから投資話を持ちかけられました。 その後、登録した投資サイトの表示で利益が出ていたことから、男性は22回にわたり、指定された口座に現金