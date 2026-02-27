メ～テレ（名古屋テレビ） 27日早朝、愛知県江南市で空き家が燃え、消火活動中の消防団員がけがをしました。 警察によりますと、27日午前6時前、江南市般若町南山の住宅街で近くに住む女性から「ぼうぼう燃えている」と119番通報がありました。 現場は空き家で、消防車など8台が駆け付け、火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての母屋と離れ、蔵が全焼しました。 消防によりますとこの火事で、消火活