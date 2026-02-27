メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力が弁護士などに業務を委託する際、報酬の支払い期日などを明示しなかったのはフリーランス法違反にあたるとして、公正取引委員会から再発防止を求める勧告を受けました。 公正取引委員会によりますと、中部電力はおととし11月以降、弁護士や医師ら39人に法務に関する助言や社員の健康相談などの業務を委託する際、報酬の支払期日などの取引条件を明示しませんでした。 これ