今夏のフジロック出演も決定したシンガーソングライター、ミツキ（Mitski）が最新アルバム『Nothings About to Happen to Me』を発表した。「手入れの行き届かない家で暮らす世捨て人の女性」を主人公とした物語が描かれる本作では、アートワークにその姿が刻まれているように、猫がインスピレーションの源となっている。ミツキは、猫を敵に回してはいけないという教訓を身をもって学んだ。パンデミック中に2匹の猫を飼い始めた彼