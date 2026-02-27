第61回香川菊池寛賞贈呈式(高松市役所) 郷土が生んだ文豪をたたえ、優れた作家を発掘する「香川菊池寛賞」の贈呈式が高松市で開かれました。 第61回香川菊池寛賞には香川県宇多津町の会社員・奥村雅信さん（50）の小説、「水流」が選ばれました。 受賞あいさつで奥村さんは、8年前に不本意な作品を応募して落選した経験を明らかにし、「今回は納得がいく作品にできた」と話しました。 （第61回香川菊池寛賞／