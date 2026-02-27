アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/27営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.12％ 上海銅 0.11％ 上海異形鉄筋 -0.22％ 上海ゴム -0.75％ 大連ポリエチレン -2.09％ 上海重油 -2.2％ ＊数値は前日比％