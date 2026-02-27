日本時間１７時００分にスイス実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）17:00 予想0.2%前回-0.5%（前期比) 予想0.5%前回0.5%（前年比)