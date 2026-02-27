ドル円１５６．１０近辺、ユーロドル１．１８１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.10近辺、ユーロドルは1.1815近辺での推移。ドル円は東京市場から下に往って来いの値動きとなり、156.13レベルの前日NY終値水準に戻してきている。これまでのレンジは155.54-156.18となっている。 ユーロドルは足元で買われており、高値を1.1819付近に更新している。東京午前には安値1.1789付近を付けて