資料画像（イメージ） 去年=２０２５年に全国で生産された「コメの食味ランキング」（日本穀物検定協会）が発表され、秋田県産米は「サキホコレ」が最高ランクの『特Ａ』を獲得しました。参考品種として出品されていた期間を含めて５年連続の特Ａです。「あきたこまち」も県南地区が３年連続の特Ａです。