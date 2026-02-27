長井市の飲食店を兼ねた住宅で2025年12月に発生した強盗事件で、26日に逮捕された61歳の女は、犯行現場から道路を挟んで向かい側のアパートに住んでいたことがわかりました。強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕・送検されたのは、長井市神明町の無職・高橋里美容疑者（61）です。警察の調べによりますと、高橋容疑者は2025年12月25日午前3時20分ごろ、長井市神明町の店舗を兼ねた住宅に侵入し、住人の70代の女性の顔を数回殴る