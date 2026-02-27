巨人は２７日、那覇キャンプで予定していた韓国ハンファとの練習試合が雨天中止になり、主に室内練習場で練習した。野手陣は午前にフリー打撃、ノック、ランチを挟んで午後もフリー打撃でたっぷり打ち込んだ。阿部監督は午後のフリー打撃で打撃投手として登板。リチャード、知念、荒巻、石塚に計約１７０球を汗だくになりながら熱投した。クイックや変化球、スローボールも交ぜて実戦を意識した投球になった。試合の中止に