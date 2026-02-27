ＪＲＡは２７日、役員を発表した。３月１日付で発令する。発表された人事は以下の通り。副理事長山口英彰氏（再任）理事越穂波氏（新任）理事松窪隆氏（新任）外部理事杉浦幸子氏（新任）越氏は女性初の理事となる。東京都出身で１９９０年に日本中央競馬会入会。２００４年に函館競馬場投票課長に就任したのをはじめ、中京競馬場総務課長、ファンサービス事業部サービス事業推進室専門役、東京競馬場