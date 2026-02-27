基準値を超える農薬が確認され、冷凍枝豆3万パック以上を回収です。ニッスイは、冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」の一部から、基準値を超える農薬が検出されたとして、約3万3000パックを回収すると発表しました。対象となるのは、原産国が中国で賞味期限が2027年4月19日か20日の商品です。中国で収穫した枝豆を農地内で一時保管した際に、隣の畑で散布された農薬が飛散し、付着したのが原因だということです。現時点で健