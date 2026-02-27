おいしさを示すコメのランキングで茨城の「ふくまる」と千葉の「粒すけ」が初めて最上級ランクになりました。日本穀物検定協会はコメのおいしさを産地や品種ごとに評価したランキングを発表し2025年産は最上級ランクの「特A」は前の年より4品増え43品が選ばれました。今回初めて「特A」にランクアップした茨城の「ふくまる」と千葉（県南）の「粒すけ」は暑さに強い品種で、協会は、“近年の高温のなかで暑さに強い品種への移行が