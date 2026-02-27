俳優の中村ゆり（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。「一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と、愛犬・天ちゃんとお別れしていたことを報告した。【写真全20枚】「最高に幸せな選ばれし漢」中村ゆりの愛犬・天ちゃんの思い出ショット天ちゃんは、2017年にインスタで「ギャング犬、漢の中の漢。1歳9ヶ月さんです。お見知りおきを」と紹介されており、以降たびたび中村のインスタでも“溺愛ぶり”を披露してきた