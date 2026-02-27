◇日台野球国際交流試合日本ハムー台湾代表（2026年2月27日台北D）日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦で当たる台湾代表との練習試合に臨んだ。今季から古巣に復帰した西川遥輝外野手（33）が1―0の4回に2ランを放ち追加点を奪った。2回に郡司のソロ本塁打で1―0と先制した日本ハム。この日5番の西川は、4回1死一塁の場面で打席に。カウ