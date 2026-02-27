広島県のバーテンダーの男が、千葉県に住む女性の家に侵入し、現金約470万円が入った金庫などを盗んだ疑いで逮捕されました。SNSで闇バイトに応募したとみられます。広島市に住むバーテンダー・博田源輝容疑者（27）は2025年、仲間と千葉・流山市の女性（72）の住宅に侵入し、現金約470万円が入った金庫など盗んだ疑いが持たれています。博田容疑者は2階のベランダから窓ガラスを割って室内に侵入し、乗ってきたレンタカーで逃走し