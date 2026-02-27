北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が核兵器の数を増やすと宣言。その脅威や思惑について、27日はフジテレビ・中本智代子解説副委員長と見ていきます。遠藤玲子キャスター：核兵器の数を増やすという金総書記の発言は、5年に一度開催される北朝鮮の最高意思決定機関である「朝鮮労働党大会」での発言でした。その中で、核戦力を中心とする抑止力が飛躍的に強化されたなどの理由で、総書記に金総書記が再任されたわけなんで