台湾カフェの春水堂（チュンスイタン）は、2026年2月27日から「あまおう苺タピオカミルクティー」「あまおう苺ヨーグルトティー」「明太豆乳湯麺」を季節限定で販売しています。ピリッとまろやかな麺メニューもあまおう苺を使用したドリンク2種と、明太子を合わせた豆乳麺が期間限定で登場しています。味わいはもちろん、見た目からも春を感じられるラインアップです。・あまおう苺ヨーグルトティーさわやかな香りのジャスミンティ