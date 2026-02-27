東武ストア東雲店（東京都江東区東雲1-5-19）は、2026年2月28日をもって閉店します。それに伴い、23日から"最後の売りつくしセール"を実施中です。生活用品は全品がセール対象 加工食品、冷凍食品（生鮮食品コーナーは除く）、箱入り・袋入りアイスクリームは、レジにて本体価格から"2割引"となります。なお、アイスは本体価格198円以上の品が対象で、「ハーゲンダッツ」などの一部商品は対象外です。生活用品は全品がセール対象で