ビタブリッドジャパンが４月２日付で東証グロース市場に新規上場する。上場に際し１６４万株の自己株式処分による公募と、需要状況に応じた上限２４万６０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は３月２５日。主幹事はＳＢＩ証券。同社は機能性表示食品のサプリメントやスキンケア商品、ヘアケア商品などを取り扱う。 出所：MINKABU PRESS