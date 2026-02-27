瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降っています。27日夜も雨雲がかかるでしょう。 28日は明け方まで雨の降るところがありますが、次第に晴れの範囲が広がる見込みです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で10度でしょう。27日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で15度、津山で14度の予想です。27日と同じくらいの気温のところが多くなります。積雪の多い地域では、なだれに注意して