ジェローム・トーマスが、Makzo×ルーシッド・グリーンとのニューシングル「Absence」を本日2月27日に配信リリースした。 （関連：フィリピンの国民的バンド・LOLA AMOUR、小波津志（PSYCHIC FEVER）と揺らす日本の音楽シーン意外な共通点にも迫る） 本作は、誰もが一度は経験する“物理的な距離”と“心の距離”のあいだに生まれる緊張感をテーマにした一曲。ジェロ