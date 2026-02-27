ミズノの「ベルグテックEXストームセイバーV レインスーツ」（ピスタチオ）が、Amazonで最大約25%OFFのセール中となっている。2月27日（金）現在、最大割引のXLサイズが参考価格が1万9,800円のところ、1万4,949円で購入可能だ。 雨や水滴から身を守る耐水圧約3万mm以上の防水性と、蒸れを抑える透湿性を備えたレインスーツ。100回の洗濯でも性能を損なわないという撥水加工も施されている。