【おしえてビックさん・38】3月に入ると卒業式や入学式、入社式など人生の節目を迎えたり、新しい生活が始まったりするシーズンになります。お世話になった人や大切な人に贈るプレゼントとして、おしゃれなトースターはいかがでしょうか。ビックカメラ有楽町店で家電コーナーの中井元晴（なかい・もとはる）さんに、ギフトにぴったりでおしゃれでおいしい「トースター」をおしえてもらいました。●食パン以外の食材もおいしく焼