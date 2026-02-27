27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2661枚だった。うちプットの出来高が2155枚と、コールの506枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の983枚（変わらず18円）。コールの出来高トップは7万5000円の111枚（1円高9円）だった。 コールプット 出来高前日