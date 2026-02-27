27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9286枚だった。うちコールの出来高が4848枚と、プットの4438枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の827枚（9円安34円）。プットの出来高トップは5万5000円の277枚（51円安213円）だった。 コールプット 出来高