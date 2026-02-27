27日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は103枚だった。うちコールの出来高が54枚と、プットの49枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の35枚（15円安610円）。プットの出来高トップは5万7750円の20枚（90円高2260円）だった。 コールプット 出来高前日