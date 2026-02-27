日経平均株価 始値58606.03 高値58924.17 安値58130.57 大引け58850.27(前日比 +96.88 、 +0.16％ ) 売買高31億818万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆9030億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は96円高と4日続伸、幅広く買われ最高値更新 ２．前日の米国はエヌビディアの下落が嫌気されハイテ