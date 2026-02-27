日本システム技術 [東証Ｐ] が2月27日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の35円→45円(前期は27円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 近年の増益基調や財務状況を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元の充実を図ることを目的として、期末配当予想を前回予想の24円から34円に修正いたしました。これにより、2026年３月期の年間配当金は、１株当たり45