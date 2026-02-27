ランド [東証Ｓ] が2月27日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の7.9億円→4.1億円(前期は9.7億円)に48.1％下方修正し、減益率が18.6％減→57.7％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.2億円→5.4億円(前年同期は1.4億円)に40.9％減額し、増益率が6.2倍→3.7倍に縮小する計算になる。